Anak Buah Prabowo di DPR Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugiat Santoso menilai pemerintah daerah bakal kesulitan menangani dampak akibat banjir dan longsor di Sumatra bagian utara.

"Saya pikir pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi tidak cukup kuat untuk menanganinya ini sendiri," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

Sugiat mengatakan pemerintah pusat perlu turun tangan membantu daerah menangani dampak akibat bencana, seperti mengevakuasi dan memulihkan.

"Perlu turun tangan langsung dari pemerintah pusat dan seluruh lembaga negara yang terkait ini seperti TNI-Polri," ujar legislator fraksi Gerindra itu.

Sugiat mengaku miris melihat kondisi di Sumatera Utara (Sumut) setelah banjir dan longsor setelah melaksanakan peninjauan langsung ke lokasi.

Misalnya, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatra Barat (Sumbar) dan Aceh.

"Kalau mencermati dari beberapa hari penanganan banjir di Sumatra, kita melihat bahwa memang di beberapa daerah kan situasinya sudah sangat memprihatinkan," kata legislator Dapil III Sumut itu.

Sugiat mengungkapkan belasan titik wilayah yang masih terendam banjir hingga sekarang setelah melaksanakan peninjauan langsung.