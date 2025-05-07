Anak Bunuh Bapak Tiri di Garut, Berawal dari Masalah Sepele

Senin, 22 Juni 2026 – 04:00 WIB

jpnn.com, GARUT - Hanya gara-gara masalah sepele, anak bunuh bapak tiri di Garut, Jawa Barat.

Pembunuhan itu terjadi di kawasan Jalan Cimanuk Maktal, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Sehari setelah kejadian, pelaku ditangkap polisi.

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"Terduga pelaku kami amankan dalam waktu kurang dari satu hari setelah kejadian," kata Kepala Satreskrim Polres Garut AKP Herman Saputra, Minggu.

Dia menuturkan tindakan penganiayaan itu dilakukan pelaku berinisial RH (32) terhadap korban Wawan Setiawan (52), yang merupakan ayah tiri pelaku.

Penganiayaan dilakukan ketika korban sepulang kerja di kawasan Jalan Maktal, Jumat (19/6) sore.

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Penganiayaan itu dipicu dari adanya perselisihan antara korban dengan pelaku yang tidak terima adiknya dimarahi oleh korban.

"Diduga karena tersinggung dan tidak terima, terduga pelaku sempat terlibat adu mulut dengan korban, setelah itu, pelaku meninggalkan lokasi," katanya.