Anak Cerita Soal Kondisi Kesehatan Tio Pakusadewo

jpnn.com, JAKARTA - Putra aktor Tio Pakusadewo, Nagra Pakusadewo mengungkapkan kondisi terkini sang ayah.

Nagra menyebut bahwa ayahnya dalam kondisi yang sehat saat ini.

Tio Pakusadewo diketahui sempat bolak-balik rumah sakit karena kondisi kesehatannya.

"Alhamdulillah sudah sehat, sudah sehat banget. Kalau terkait kesehatannya ya, kan dia sudah 5-6 bulan belakangan ini di rumah sakit, keluar masuk rumah sakit," ujar Nagra Pakusadewo di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

Dia mengatakan bawha penyebab sang ayah sempat bolak-balik rumah sakit selama beberapa bulan terakhir dikarenakan berbagai diagnosa penyakit.

Mulai dari permasalahan di fungsi ginjal hingga melakukan pemasangan ring di jantung.

"Kasusnya penyakitnya juga beda-beda, dari mulai fungsi ginjal, lambung, sampai saraf kejepit, terus jantungnya pasang ring, dan terakhir mesti di-operasi sifatnya juga urgent juga," ucap Nagra Pakusadewo.

Selama Tio Pakusadewo menjalani perawatan, dia mengaku mendapat banyak pertanyaan lewat sosial media, terkait kondisi sang ayah.