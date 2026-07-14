Anak Cerita Soal Kondisi Kesehatan Tio Pakusadewo
jpnn.com, JAKARTA - Putra aktor Tio Pakusadewo, Nagra Pakusadewo mengungkapkan kondisi terkini sang ayah.
Nagra menyebut bahwa ayahnya dalam kondisi yang sehat saat ini.
Tio Pakusadewo diketahui sempat bolak-balik rumah sakit karena kondisi kesehatannya.
"Alhamdulillah sudah sehat, sudah sehat banget. Kalau terkait kesehatannya ya, kan dia sudah 5-6 bulan belakangan ini di rumah sakit, keluar masuk rumah sakit," ujar Nagra Pakusadewo di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/7).
Dia mengatakan bawha penyebab sang ayah sempat bolak-balik rumah sakit selama beberapa bulan terakhir dikarenakan berbagai diagnosa penyakit.
Mulai dari permasalahan di fungsi ginjal hingga melakukan pemasangan ring di jantung.
"Kasusnya penyakitnya juga beda-beda, dari mulai fungsi ginjal, lambung, sampai saraf kejepit, terus jantungnya pasang ring, dan terakhir mesti di-operasi sifatnya juga urgent juga," ucap Nagra Pakusadewo.
Selama Tio Pakusadewo menjalani perawatan, dia mengaku mendapat banyak pertanyaan lewat sosial media, terkait kondisi sang ayah.