Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment

Anak Diding Boneng Hampir Tertimpa Bangunan Rumah Ambruk

Sabtu, 03 Januari 2026 – 04:50 WIB
Anak Diding Boneng Hampir Tertimpa Bangunan Rumah Ambruk - JPNN.COM
Diding Boneng di kawasan Matraman, Jakarta. Foto: Firda Junita/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Diding Boneng menceritakan mengenai musibah yang sempat dialaminya.

Adapun rumahnya mengalami kerusakan hingga ambruk pada Minggu (28/12/2025) lalu.

Saat peristiwa nahas itu terjadi, sang aktor tidak berada di rumah.

Baca Juga:

Ketika dirinya pulang, Diding melihat bahwa kondisi rumahnya sudah rusak.

"Waktu itu saya pulang, di sini orang sudah pada menangis. Saya tanya, 'Ada apa?' Ternyata lampu mati dan rumah sudah rubuh. Karena gelap, saya tidak tahu persis awalnya bagaimana. Saya mau ke belakang, tetapi tidak bisa karena reruntuhannya menghalangi jalan," ujar Diding Boneng di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (2/1).

Mendapati kondisi rumahnya tersebut, Diding lantas memanggil sang adik. Kemudian, mereka melaporkan peristiwa itu ke Ketua RT setempat.

Baca Juga:

Pihak RT dan RW setempat lantas langsung berkunjung dan mengecek kondisi di sana.

"Malam itu juga Pak RT dan Pak RW datang mengontrol. Karena sudah malam, tidak mungkin langsung dikerjakan, jadi, kami janjian besoknya jam 8 pagi untuk mulai membenahi," kata Diding Boneng.

Aktor Diding Boneng menceritakan mengenai musibah yang sempat dialaminya. Rumahnya mengalami kerusakan hingga ambruk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Diding Boneng  Rumah Diding Boneng  Rumah Diding Boneng ambruk  Raffi Ahmad 
BERITA DIDING BONENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp