JPNN.com - Kriminal

Anak Disabilitas di Karawang Dianiaya hingga Meninggal Dunia, Pelaku Masih Diselidiki

Jumat, 14 November 2025 – 02:45 WIB
Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan. (ANTARA/HO-Polres Karawang)

jpnn.com - Polres Karawang, Jawa Barat masih mengusut kasus penganiayaan anak disabilitas hingga korban meninggal dunia, di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyebut kasus dugaan penganiayaan itu memasuki tahap penyidikan.

"Saat ini kami masih terus melakukan penyidikan dan memanggil lima saksi untuk dimintai keterangan," kata dia, Kamis 913/11/2025).

Polisi juga telah meminta keterangan pihak keluarga dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus penganiayaan tersebut.

"Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku," ujarnya.

Polres Karawang mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui atau memiliki informasi terkait kasus penganiayaan anak disabilitas ini.

Hal tersebut disampaikan untuk memudahkan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus itu.

Kasus penganiayaan anak disabilitas ini telah menimbulkan keprihatinan masyarakat. Karena itu, pihak kepolisian berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya.

Polres Karawang masih mengusut kasus penganiayaan anak disabilitas hingga korban meninggal dunia setelah sepekan koma di rumah sakit.

