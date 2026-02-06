Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Anak Ditampar Tetangga karena Petasan, Ayah Melapor kepada Polisi

Jumat, 06 Februari 2026 – 20:22 WIB
Anak Ditampar Tetangga karena Petasan, Ayah Melapor kepada Polisi - JPNN.COM
Korban didampingi orang tuanya saat melapor ke SPKT Polrestabes Palembang, Jumat (6/2). Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang remaja berinisial RR (13) menjadi korban dugaan penganiayaan oleh tetangganya sendiri berinisial AB.

Tak terima anaknya ditampar, Edi Arianto (49) ayah korban melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang, Jumat (6/2).

Di hadapan petugas, Edi mengungkap bahwa aksi penganiayaan tersebut terjadi di Jalan Singadekane, Lorong Abu Yasin, Kelurahan Karya Jaya, Kertapati Palembang, Kamis (5/2) siang. 

Baca Juga:

Saat itu sang anak sedang duduk santai sambil bermain ponsel. Namun, terlapor tiba-tiba datang dan langsung menampar korban.

"Anak saya sedang main handphone, lalu terlapor datang dan tanpa bicara apa pun langsung menampar. Alasannya hanya karena masalah main petasan," ujar Edi.

Akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka memar dan nyeri di bagian sebelah kanan. 

Baca Juga:

"Karena itulah, Pak, saya melapor ke sini. Anak saya ini masih kecil. Seharusnya terlapor memarahi saja dan menyuruh anak saya untuk berhenti main petasan. Mungkin ada orang sakit," kata Edi.

Pamapta SPKT Polrestabes Palembang Ipda Adityan Ammar membenarkan adanya laporan orang tua korban yang melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

Cuma gegara main petasan, remaja di Palembang ditampar tetangga sendiri. Begini kejadiannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anak ditampar tetangga  Petasan  Polrestabes Palembang  penganiayaan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp