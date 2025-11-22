Anak Gajah Sumatera di PKG Sebanga Bengkalis Mati

Sabtu, 22 November 2025 – 17:11 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Seekor anak gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) bernama Laila, berjenis kelamin betina dan berusia 1 tahun 6 bulan dilaporkan mati pada Sabtu, 22 November 2025.

Laila merupakan anak gajah yang lahir pada 6 April 2024 di PKG Sebanga dari induk bernama Pujadan pejantan Sarma.

Kepala Balai Besar KSDA Riau Supartono menjelaskan bahwa gejala awal terlihat pada 20 November 2025.

“Saat itu, Laila terpantau kurang aktif meski nafsu makan dan minumnya masih normal,” kata Supartono.

Mendapat laporan tersebut, tim medis yang terdiri dari dokter hewan dan mahout diterjunkan untuk pemeriksaan. Hasil awal menunjukkan suhu tubuh Laila dalam kondisi normal.

Tim kemudian memberikan cairan infus, obat-obatan, dan melakukan pemantauan intensif setiap dua jam.

Pada 21 November 2025, hingga pukul 22.00 WIB, Laila masih terpantau makan, minum, dan menyusu seperti biasa.

“Namun kondisi berubah jelang tengah malam,” lanjutnya.