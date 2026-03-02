Anak Hanyut Terbawa Arus Sungai di Garut Ditemukan Meninggal

jpnn.com - GARUT - Seorang anak yang sempat hilang tenggelam karena terbawa arus Sungai Cikandang, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban ditemukan oleh Tiim Search And Rescue (SAR) Gabungan, Senin (2/3).

"Alhamdulillah sudah ditemukan oleh Tim SAR Gabungan sekitar pukul 13.30 WIB," kata Kepala Polsek Pakenjeng Iptu Muslih Hidayat.

Muslih membenarkan informasi bahwa korban bernama Bagja (9) warga Kampung Bolang, Desa Tanjungjaya, yang dilaporkan hanyut, Minggu (1/3) pukul 10.00 WIB, ditemukan pada Senin sekitar pukul 13.30 WIB.

Dia menjelaskan korban ditemukan dengan kondisi badan utuh di antara bebatuan sungai yang berjarak sekitar 1,5 km dari awal titik korban terbawa hanyut arus sungai.

"Titik penemuan korban di Kampung Batu Bentang kurang lebih 1,5 Km dari TKP awal hanyut," katanya.

Menurut Muslih, Tim SAR langsung mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke rumah sakit, sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga.

Muslih menyampaikan sebelumnya korban bersama teman-temannya bermain sambil mencari belut di sekitar aliran sungai besar di daerah itu Kampung Bolang, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Pakenjeng.