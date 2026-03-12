Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Anak Harimau Sumatra di Desa Pulau Muda Masuk Perangkap, Sempat Makan Ternak Warga

Kamis, 12 Maret 2026 – 12:46 WIB
Anak Harimau Sumatra di Desa Pulau Muda Masuk Perangkap, Sempat Makan Ternak Warga - JPNN.COM
Penampakan anak harimau Sumatra yang masuk perangkap warga di Pelalawan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PELALAWAN - Seekor anak harimau Sumatra berhasil diamankan setelah masuk perangkap yang dipasang warga di Jalan Lintas Bono, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.

Anak harimau itu diketahui masuk dalam perangkap pada Selasa (10/3/2026) malam.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara menyampaikan penangkapan satwa dilindungi tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 WIB setelah sebelumnya dilaporkan memangsa ternak milik warga.

Baca Juga:

“Awalnya seekor harimau diduga memangsa kambing milik seorang warga bernama Hamzah yang berada di belakang rumahnya. Karena kondisi sudah malam, pemilik ternak tidak berani memeriksa lokasi kejadian,” kata Jhon, Kamis (12/3).

Keesokan harinya, Selasa (10/3/2026) sekitar pukul 08.00 WIB, Hamzah bersama warga lainnya mengecek ke belakang rumah.

Sekitar 30 meter dari dapur rumah, mereka menemukan kambing tersebut sudah mati dengan kondisi paha dan bagian perut telah dimakan.

Baca Juga:

Mengetahui hal tersebut, Hamzah bersama sejumlah warga dan pihak perusahaan setempat, yakni HSE PT Arara Abadi, kemudian memasang perangkap harimau dengan menggunakan sisa bangkai kambing sebagai umpan.

Pada malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB, Hamzah mendengar suara dari arah perangkap yang dipasang di belakang rumahnya.

Anak harimau Sumatra yang sebelumnya dilaporkan memangsa ternak warga di Desa Pulau Muda masuk perangkap pada Selasa (10/3) malam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anak harimau sumatera  masuk perangkap  AKBP John Louis Letedara  Pelalawan  Harimau Sumatra  bbksda 
BERITA ANAK HARIMAU SUMATERA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp