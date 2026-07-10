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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Anak Keempat dan Mertua Kini Bisa Masuk BPJS Kesehatan Pekerja, Begini Skema Iurannya

Jumat, 10 Juli 2026 – 19:36 WIB
Anak Keempat dan Mertua Kini Bisa Masuk BPJS Kesehatan Pekerja, Begini Skema Iurannya - JPNN.COM
Warga memperlihatkan kartu Indonesia sehat dari BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Meuraxa, Banda Aceh, Aceh, Selasa (5/7/2022). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan mengumumkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat menambahkan anggota keluarga di luar lima orang yang ditanggung iuran utama.

Anggota keluarga tambahan tersebut meliputi anak keempat, anak kelima, orang tua, hingga mertua.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan di Jakarta, Jumat, bahwa perhitungan iuran JKN bagi pekerja adalah 5 persen, dengan rincian 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 1 persen dipotong dari penghasilan peserta PPU.

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Iuran peserta PPU tersebut dihitung untuk menanggung 5 orang, yaitu pekerja, pasangannya, dan 3 orang anak yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) pekerja tersebut.

"Anak ke-4, ke-5, dan seterusnya, dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga lain yang ditanggung peserta PPU. Besaran iuran per bulan untuk 1 (satu) orang anggota keluarga tambahan ialah 1 persen dari penghasilan pekerja," katanya.

Peserta PPU juga dapat mendaftarkan ayah, ibu, dan mertuanya sebagai anggota keluarga tambahan yang masuk dalam tanggungan pekerja tersebut.

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Dia menambahkan anggota keluarga tambahan tersebut juga wajib didaftarkan pada hak kelas rawat yang sama dengan hak kelas rawat peserta PPU yang menanggungnya.

"Penting diingat, apabila ada anggota keluarga lain, yang ternyata sudah terdaftar sebagai peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri dan menunggak iuran, tunggakan iurannya harus dilunasi terlebih dulu sebelum didaftarkan sebagai anggota keluarga tambahan dari pekerja,” katanya.

BPJS Kesehatan mengumumkan peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat menambahkan anggota keluarga inti lainnya ke dalam penjaminan kesehatan.

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TAGS   BPJS Kesehatan  JKN  Pekerja Penerima Upah  keluarga inti 
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