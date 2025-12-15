Anak Muda Bali Diajak Perkuat Kesadaran Konsumsi Pangan Berkelanjutan

jpnn.com, BALI - Accelerating Consumer Transformation for Sustainability in Indonesia atau ACT! Project berkolaborasi dengan Narasi Academy menggelar kegiatan “Narasi dan ACT! Project Go to Campus” di Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Bali, belum lama ini.

Kegiatan tersebut diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran anak muda terhadap konsumsi berkelanjutan.

Acara ini menyoroti peran generasi muda dalam menentukan keberlanjutan lingkungan melalui pilihan konsumsi sehari-hari, khususnya terhadap komoditas teh, kopi, cokelat, dan produk berbasis kelapa sawit yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan sosial.

Baca Juga: Ponsel dan Laptop Mahasiswa Unud Diperiksa Polisi

ACT! Project merupakan konsorsium yang terdiri dari Rainforest Alliance, Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), dan Cocoa Sustainability Partnership (CSP), dengan dukungan Uni Eropa melalui program SWITCH-Asia.

Inisiatif ini mendorong konsumen agar lebih memahami dampak pilihan mereka terhadap rantai pasok dan proses produksi di hulu.

Rangkaian acara diisi dengan workshop bertajuk “Good Taste, Good Impact: Pilihan Konsumsi untuk Keberlanjutan Lingkungan” serta talk show “Konsumsi Kita, Tanggung Jawab Siapa?” yang menghadirkan pelaku industri dan kreator konten untuk berbagi praktik konsumsi bertanggung jawab.

Baca Juga: Pernyataan Terbaru Mendiktisaintek soal Kasus Meninggalnya Mahasiswa Unud

Manager Consumer Campaign and Engagement Rainforest Alliance Indonesia, Margareth Meutia, menekankan pentingnya sikap kritis konsumen.

“Melalui ACT! Project, kami mendorong konsumen untuk lebih sadar dan kritis terhadap produk yang dikonsumsi, termasuk memahami proses produksi dan sertifikasi yang menjamin keberlanjutan,” ujar Margareth, dalam keterangannya, Senin (15/12).