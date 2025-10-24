Anak Muda dapat Pemasukan Rp 20 Juta Per Bulan Hasil dari Bertani

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan informasi sudah ada 27 ribu anak muda yang saat ini menjadi petani.

Bahkan Amran menyebut para Milenial dan Gen Z tersebut berpendapatan mencapai Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan.

“Mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh itu pendapatannya rata-rata Rp 15 juta sampai Rp 20 juta," ujar Amran dikutip Kamis (23/10).

Menurut Amran, minat anak muda terhadap sektor pertanian mulai meningkat seiring dengan masuknya teknologi modern ke dalam sistem pertanian.

Amran mengaku, pemerintah memberikan dukungan berupa fasilitas dan alat pertanian secara hibah, sehingga para petani muda dapat langsung berproduksi dengan efisien.

"Kami berikan fasilitas, kami berikan alat pertanian hibah untuk mereka. Nanti ini Insyaallah berkelanjutan," katanya.

Amran mengaku optimistis tren itu akan terus tumbuh, terutama karena pemerintah tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas tiga juta hektare.

Lahan tersebut akan dibangun berbasis teknologi tinggi dan dikembangkan dalam bentuk kluster, yang disebut setara dengan sistem pertanian negara maju seperti Amerika Serikat dan China.