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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Anak Panti Asuhan yang Dilaporkan Hilang Ditemukan Meninggal di Waduk Palembang

Sabtu, 25 Juli 2026 – 01:01 WIB
Anak Panti Asuhan yang Dilaporkan Hilang Ditemukan Meninggal di Waduk Palembang - JPNN.COM
Korban saat dibawa ke RS Bhayangkara Palembang. Foto: dokumentasi polisi

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang anak panti asuhan yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah berpamitan menunaikan Salat Isya ditemukan meninggal dunia di Waduk Buyut, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang.

Korban diketahui bernama Ade Saputra (10), penghuni Panti Asuhan Al Yasir Rizki yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Lorong Zuriah, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Kamis, 23 Juli 2026, sekitar pukul 19.20 WIB, Ade berpamitan kepada pengurus Panti berinisial DR untuk melaksanakan salat Isya di Masjid Al Burhan.

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Korban kemudian berangkat seorang diri. Namun, hingga sekitar pukul 21.30 WIB, korban tak kunjung kembali ke panti. DR kemudian berupaya mencari Ade ke masjid, tetapi keberadaannya tidak ditemukan.

"Korban sempat pamit kepada saya untuk salat Isya di masjid. Karena sampai malam belum pulang, saya mencarinya, tetapi tidak ada," ungkap DR, pengurus panti.

Pada hari ini Jumat (24/7/2026) sekitar pukul 13.15 WIB, DR mendapat informasi dari seorang warga berinisial HM mengenai penemuan jasad seorang anak laki-laki di Waduk Buyut.

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Setelah mendatangi lokasi. DR memastikan bahwa jenazah tersebut adalah Ade Saputra. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi ke RS Bhayangkara Palembang.

"Saya datang ke lokasi dan memastikan bahwa korban yang ditemukan adalah Ade," ujar DR.

Ade Saputra (10) anak panti asuhan yang dilaporkan hilang setelah salat Isya ditemukan meninggal dunia di Waduk Buyut, Palembang.

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TAGS   Palembang  Panti Asuhan  anak panti asuhan  Polrestabes Palembang 
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