JPNN.com - Daerah - Sumsel

Anak Perempuan Ditemukan Meninggal Dunia di Selokan Kawasan IB I Palembang

Minggu, 26 April 2026 – 19:45 WIB
Anak Perempuan Ditemukan Meninggal Dunia di Selokan Kawasan IB I Palembang - JPNN.COM
Petugas saat mengevakuasi jasad korban. Foto: Dokumen polisi.

jpnn.com - PALEMBANG - Anak perempuan berusia 10 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam selokan Jalan Ratu Alamsyah Prawira, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (26/4), sekitar pukul 09.00 WIB.

Korban diketahui berinisial STZ, (10) warga Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang

Peristiwa itu kali pertama diketahui oleh W (35) seorang juru parkir setempat sekitar pukul 08.30 WIB, setelah saksi menerima informasi dari warga mengenai adanya anak perempuan yang mengapung di selokan.

Saksi kemudian mendatangi lokasi dan mengenali korban sebelum berkoordinasi dengan petugas Piket SPK Polsek Ilir Barat I untuk menghubungi pihak keluarga. 

Kapolsek Ilir Barat I Palembang Kompol Fauzi Saleh turun langsung memimpin penanganan di lokasi bersama personel piket gabungan. 

"Jenazah korban saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan visum et repertum (VER) guna memastikan penyebab kematian secara medis dan forensik," kata Fauzi. 

Petugas juga sudah melakukan langkah-langkah kepolisian berupa pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), koordinasi dengan unit Inafis Satreskrim Polrestabes Palembang, serta pengumpulan keterangan saksi dan barang bukti.

Adapun tiga saksi telah dimintai keterangan, termasuk keluarga korban. 

Jenazah anak perempuan ditemukan mengapung di selokan kawasan Ilir Barat I Palembang.

TAGS   Anak Perempuan Tewas  Polisi  Palembang  meninggal dunia 
