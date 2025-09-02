Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Anak SMP di Kampar Tewas Kena Jebakan Listrik, Pelaku Ditangkap Polisi  

Selasa, 02 September 2025 – 16:23 WIB
Kapolres Kampar AKBP Boby merilis penangkapan AR. Foto: Polres Kampar.
Kapolres Kampar AKBP Boby merilis penangkapan AR. Foto: Polres Kampar.

jpnn.com, KAMPAR - Seorang anak SMP berusia 14 tahun di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, ditemukan tewas akibat tersengat jebakan listrik.

Peristiwa tragis ini terjadi di area belakang sebuah pabrik tahu, Senin 1 September 2025.

Awalnya Polsek Tambang menerima laporan ada anak SMP yang ditemukan tewas. Kemudian tim segera turun ke lokasi dan melakukan olah TKP.

Jenazah korban langsung dibawa ke RS Bhayangkara Pekanbaru untuk dilakukan autopsi.

Hasil pemeriksaan dokter forensik memastikan korban meninggal akibat tersengat jebakan listrik.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengatakan setelah dilakukan penyelidikan listrik tersebut berasal dari jebakan yang sengaja dipasang pemilik pabrik tahu berinisial AR (40).

“Pelaku memasang jebakan listrik untuk menghalau pencuri di pabriknya. Namun perbuatannya justru merenggut nyawa orang,” kata Boby Selasa (2/9).

Kurang dari 24 jam setelah kejadian, tim Satreskrim Polres Kampar bersama Polsek Tambang berhasil menangkap AR.

Atas perbuatan itu AR kini ditahan dan dijerat pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana hingga kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

