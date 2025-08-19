Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Anak Sulung Masih Kerap Pingsan Setelah Kepergian Mpok Alpa

Selasa, 19 Agustus 2025 – 15:15 WIB
Anak Sulung Masih Kerap Pingsan Setelah Kepergian Mpok Alpa - JPNN.COM
Mpok Alpa. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara sekaligus komedian Mpok Alpa meninggal dunia pada Jumat (15/8) pagi.

Kepergian Mpok Alpa menyisakan duka mendalam bagi keluarga.

Suami Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengatakan, anak sulungnya, Sherly, merupakan sosok yang paling terpukul atas kepergian perempuan 38 tahun itu.

Baca Juga:

Putri sulung Mpok Alpa itu beberapa kali pingsan, bahkan setelah proses pemakaman selesai.

Ajie Darmaji menuturkan, kondisi putrinya memang masih merasakan duka mendalam.

"Sampai saat ini, malam ini juga dia untuk mengenang mamanya, dia coba pakai baju mamanya tuh. Itu barusan pingsan. Sampai sekarang masih di dalam kamar saja, masih pingsan-pingsanan," kata Ajie Darmaji di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

Baca Juga:

Menurutnya, Sherly dan Mpok Alpa memang dekat, dan kenangan bersama membuat putrinya sulit untuk melupakannya.

"Karena memorinya juga dekat sama mamanya ya, jadi untuk buat, maksudnya untuk menghilangkan itu enggak semudah itu," beber Idung, sapaannya.

Suami Mpok Alpa, Ajie Darmaji mengatakan, anak sulungnya, Sherly, merupakan sosok yang paling terpukul atas kepergian perempuan 38 tahun itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mpok Alpa  suami Mpok Alpa  Mpok Alpa meninggal  Mpok Alpa meninggal dunia 
BERITA MPOK ALPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp