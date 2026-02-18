Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Anak Tenggelam di Sungai Ewer Ditemukan Meninggal Dunia

Rabu, 18 Februari 2026 – 18:40 WIB
Tim SAR Gabungan mengevakuasi jenazah seorang anak yang tenggelam di Sungai Ewer, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Rabu (18/2/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Timika

jpnn.com - TIMIKA - Seorang anak bernama Yohanes (3) yang tenggelam di Sungai Ewer, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika telah mengevakuasi jenazah anak tersebut.

Kepala Kantor SAR Timika I Wayan Suyatna, dalam keterangannya kepada ANTARA di Timika, Rabu (18/2) mengatakan korban dilaporkan tenggelam oleh Syarif, anggota Taruna Siaga Bencana di wilayah tersebut kepada petugas jaga Pos Pencarian dan Pertolongan Asmat.

Berdasarkan keterangan pelopor, peristiwa itu terjadi pada Selasa (17/2) sore saat korban sedang bermain di pinggir Sungai Ewer bersama teman-temannya dan terjatuh ke dalam sungai.

Setelah menerima laporan, Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Asmat Wagianto langsung memberangkatkan Tim SAR Gabungan yang terdiri atas Pos SAR Asmat, TNI AL, Polairud, dan keluarga korban menggunakan dua unit perahu karet kaku (Rigid Inflatable Boat) 85 PK milik Basarnas dan 250 PK milik TNI-AL untuk melakukan upaya pencarian.

"Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia oleh keluarga korban yang turut serta dalam pencarian itu," katanya.

Dia mengatakan korban langsung dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan ke RSUD Kabupaten Asmat dan diserahkan kepada keluarga korban. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

