Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Anak Ungkap Keinginan Terakhir Yaya Moektio yang Belum Terwujud

Selasa, 09 Desember 2025 – 04:35 WIB
Anak Ungkap Keinginan Terakhir Yaya Moektio yang Belum Terwujud - JPNN.COM
Yaya Moektio. Foto: Instagram/godblessrocks

jpnn.com, JAKARTA - Musikus senior Yaya Moektio mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (8/12) pagi.

Di balik kepergian pria 68 tahun itu ternyata ada satu keinginannya yang belum sempat terlaksana.

Anak mendiang Yaya, Rama Moektio mengatakan, sang ayah sempat berencana untuk mengadakan acara musik.

Baca Juga:

Acara itu didedikasikan untuk mengenang rekan bermusiknya, Reddy Noor, yang belum lama meninggal dunia.

"Jadi, dia mau bikin Reddy Noor Night lah, dikumpulin ada Om Kinan (Kinan Nasution), semua lah, ada Geng Pegangsaan," ujar Rama Moektio di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin.

Namun sayang, takdir ternyata berkata lain. Rencana itu belum terealisasikan, tetapi Yaya Moektio jatuh sakit hingga akhirnya berpulang ke pangkuan Tuhan.

Baca Juga:

Kini, kemungkinan acara tersebut akan diubah konsepnya menjadi penghormatan untuk Yaya Moektio dan Reddy Noor.

"Akhirnya dia lagi tengah jalan mau ngurus, sakit. Sekarang akhirnya jadi Yaya Moektio and Reddy Noor Night. Mau dibikin sama teman-temannya Papa begitu," ucap Rama.

Anak mendiang Yaya, Rama Moektio mengatakan, sang ayah sempat berencana untuk mengadakan acara musik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yaya Moektio  Yaya Moektio meninggal  keinginan terakhir  anak Yaya Moektio  reddy noor 
BERITA YAYA MOEKTIO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp