Anak Ungkap Keinginan Terakhir Yaya Moektio yang Belum Terwujud

Selasa, 09 Desember 2025 – 04:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus senior Yaya Moektio mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (8/12) pagi.

Di balik kepergian pria 68 tahun itu ternyata ada satu keinginannya yang belum sempat terlaksana.

Anak mendiang Yaya, Rama Moektio mengatakan, sang ayah sempat berencana untuk mengadakan acara musik.

Acara itu didedikasikan untuk mengenang rekan bermusiknya, Reddy Noor, yang belum lama meninggal dunia.

"Jadi, dia mau bikin Reddy Noor Night lah, dikumpulin ada Om Kinan (Kinan Nasution), semua lah, ada Geng Pegangsaan," ujar Rama Moektio di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin.

Namun sayang, takdir ternyata berkata lain. Rencana itu belum terealisasikan, tetapi Yaya Moektio jatuh sakit hingga akhirnya berpulang ke pangkuan Tuhan.

Kini, kemungkinan acara tersebut akan diubah konsepnya menjadi penghormatan untuk Yaya Moektio dan Reddy Noor.

"Akhirnya dia lagi tengah jalan mau ngurus, sakit. Sekarang akhirnya jadi Yaya Moektio and Reddy Noor Night. Mau dibikin sama teman-temannya Papa begitu," ucap Rama.