Analis: Pemilu 2029 Pertarungan Antara Dinasti Megawati, SBY dan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Bursa bakal calon wakil presiden Pemilu 2029 diwarnai pertarungan antardinasti politik.

Pasalnya, ada tiga orang keturunan mantan presiden yang dinilai berpotensi besar menjadi cawapres.

Mereka adalah, Agus Harimurti Yudhoyono (putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY), Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi), dan Puan Maharani (putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri).

Ketiga poros dinasti politik ini dinilai memiliki karakter, basis pendukung, dan strategi regenerasi politik yang berbeda.

"Dinasti Mega mengandalkan struktur partai dan ideologi, dinasti SBY bertumpu pada institusi dan kaderisasi, sementara dinasti Jokowi kuat pada popularitas dan akses kekuasaan. Ini bukan hal baru, tetapi skalanya kini jauh lebih terbuka,” ujar Founder Anabel Politik, Frans Simorangkir.

Dalam simulasi cawapres yang dilakukan IndexPolitica Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono menunjukkan daya saing yang lebih kuat dengan elektabilitas 15,75 persen, lebih tinggi dibanding Gibran yang berada di angka 12,35 persen.

“Sebagai cawapres, AHY dianggap mampu mengisi ruang stabilitas dan institusional. Sementara Gibran tetap kuat dari sisi popularitas, tetapi masih dinilai perlu penguatan peran sebagai figur penyeimbang,” kata Frans.

Sedangkan, meski memiliki elektabilitas yang lebih kecil, Puan Maharani jauh lebih berpengalaman dalam berpolitik ketimbang dua pesaingnya tersebut.