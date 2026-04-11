Analis Politik Anggap Komunikasi Istana Membaik, Singgung Peran Seskab

jpnn.com, JAKARTA - Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai komunikasi Istana Kepresidenan mulai menunjukkan perubahan nyata ke arah perbaikan dengan lebih ringkas, tegas, dan mampu menjawab persoalan.

"Terasa lebih tepat, lebih singkat, dan langsung ke pokok persoalan, pada akhirnya publik mendapatkan jawaban dari polemik tersebut," kata Hensa kepada wartawan, Jumat (10/4).

Dia menuturkan perbaikan komunikasi ini terasa setelah makin aktifnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons isu-isu berkembang di publik.

"Kehadiran Seskab Teddy dalam menjelaskan isu-isu yang berkembang memberi kesan bahwa Istana saat ini mulai sadar, kerja-kerja pemerintah juga harus diikuti komunikasi yang tertata," kata Hensa.

Hensa menuturkan penting bagi pemerintah menyampaikan hasil kerja agar publik memahami langkah yang sudah dilakukan negara.

"Kalau kerjanya bagus, tetapi tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada rakyat, maka rakyat akan selalu bertanya-tanya tentang kinerja pemerintah," ujarnya.

Hensa juga menyoroti efek langsung dari pendekatan baru ini terhadap ketenangan publik.

Dia menyebut kehadiran Bakom dan Seskab dalam merespons isu bukan hanya menghasilkan pernyataan, tetapi juga kepastian.