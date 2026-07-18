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JPNN.com - Nasional - Hukum

Analisis Hotman Paris soal Keanehan di Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Sabtu, 18 Juli 2026 – 11:51 WIB
Analisis Hotman Paris soal Keanehan di Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah - JPNN.COM
Hotman Paris. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Advokat Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum bagi Febri Adriansyah mengungkap keanehan dalam penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) itu sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus PT ASABRI.

Hotman menyebut penyidik melalui surat perintah penyidikan (sprindik) mengungkit narasi bahwa Febrie menerima suap Rp50 miliar dari pengusaha Tan Kian selaku saksi kasus PT ASABRI. 

Berbicara dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (17/7) malam, awalnya Hotman menyatakan bahwa Febrie membantah tuduhan menerima suap dari Tan Kian dalam perkara PT ASABRI. 

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Pengacara nyentrik itu berpendapat dalam konstruksi penyidikan seharusnya pemberi suap yang ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu ketimbang penerima. 

Namun, kata Hotman, penyidik dalam perkara Febrie malah lebih dahulu menetapkan jaksa senior itu sebagai tersangka, sedangkan Tan Kian masih berstatus saksi.

"Pertanyaannya, kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap," kata Hotman.

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Pendiri Law Firm Hotman Paris & Partners itu menganggap langkah penyidik yang langsung menetapkan penerima suap sebagai tersangka sebagai keanehan pertama.

"Berarti ada sesuatu yang dikejar, yang penting sasaran tembak dapat dahulu," ujarnya.

Pengacara Hotman Paris sebagai kuasa hukum Febrie Adiansyah membeber keganjilan dalam kasus korupsi dan cuci uang yang menjerat mantan Jampidsus itu.

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TAGS   Febrie Adriansyah  Jampidsus  Tan Kiang  Hotman Paris Hutapea  Kortastipidkor Polri  Kejagung  Asabri 
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