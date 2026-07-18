Analisis Hotman Paris soal Keanehan di Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

jpnn.com, JAKARTA - Advokat Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum bagi Febri Adriansyah mengungkap keanehan dalam penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) itu sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus PT ASABRI.

Hotman menyebut penyidik melalui surat perintah penyidikan (sprindik) mengungkit narasi bahwa Febrie menerima suap Rp50 miliar dari pengusaha Tan Kian selaku saksi kasus PT ASABRI.

Berbicara dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (17/7) malam, awalnya Hotman menyatakan bahwa Febrie membantah tuduhan menerima suap dari Tan Kian dalam perkara PT ASABRI.

Baca Juga: Hotman Paris Beber Status Rumah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul

Pengacara nyentrik itu berpendapat dalam konstruksi penyidikan seharusnya pemberi suap yang ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu ketimbang penerima.

Namun, kata Hotman, penyidik dalam perkara Febrie malah lebih dahulu menetapkan jaksa senior itu sebagai tersangka, sedangkan Tan Kian masih berstatus saksi.

"Pertanyaannya, kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Kenapa langsung loncat kepada penerima suap," kata Hotman.

Baca Juga: Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Pendiri Law Firm Hotman Paris & Partners itu menganggap langkah penyidik yang langsung menetapkan penerima suap sebagai tersangka sebagai keanehan pertama.

"Berarti ada sesuatu yang dikejar, yang penting sasaran tembak dapat dahulu," ujarnya.