Analisis Pengamat: Jokowi Ingin Yakinkan Prabowo Bahwa Gibran Tak Akan Maju Sebagai Capres

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menduga ada dua topik yang dibahas Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu (4/10) kemarin.

Jamiluddin merasa Jokowi menjadi pihak yang berinisiatif untuk bertemu Prabowo di kediaman Kepala Negara, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan itu.

Menurut dia, Jokowi kemungkinan meminta izin kepada Prabowo untuk absen ke acara HUT ke-80 TNI yang dilaksanakan Minggu (5/10).

"Ya, sebagai orang Jawa, Jokowi tampaknya ingin menyampaikan langsung ke Prabowo mengenai pertimbangan ketidakhadirannya pada acara itu," kata dia melalui layanan pesan Senin (6/10).

Menurut Jamiluddin, Jokowi terbukti memang tak hadir saat upacara HUT ke-80 TNI karena alasan kesehatan.

"Informasinya, Jokowi tidak bisa hadir karena kondisi penyakitnya belum bisa terkena sinar matahari," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

Kedua, kata Jamiluddin, Jokowi kemungkinan menjelaskan maksud meminta sukarelawan menjadikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka menjabat Presiden dan Wapres RI selama dua periode.

Menurut dia, Jokowi merasa penting menjelaskan permintaan tersebut kepada Prabowo agar tidak salah tafsir.