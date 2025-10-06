Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Pilpres

Analisis Pengamat: Jokowi Ingin Yakinkan Prabowo Bahwa Gibran Tak Akan Maju Sebagai Capres

Senin, 06 Oktober 2025 – 11:59 WIB
Analisis Pengamat: Jokowi Ingin Yakinkan Prabowo Bahwa Gibran Tak Akan Maju Sebagai Capres
Prabowo Subianto dan Jokowi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menduga ada dua topik yang dibahas Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu (4/10) kemarin.

Jamiluddin merasa Jokowi menjadi pihak yang berinisiatif untuk bertemu Prabowo di kediaman Kepala Negara, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan itu.

Menurut dia, Jokowi kemungkinan meminta izin kepada Prabowo untuk absen ke acara HUT ke-80 TNI yang dilaksanakan Minggu (5/10).

Baca Juga:

"Ya, sebagai orang Jawa, Jokowi tampaknya ingin menyampaikan langsung ke Prabowo mengenai pertimbangan ketidakhadirannya pada acara itu," kata dia melalui layanan pesan Senin (6/10).

Menurut Jamiluddin, Jokowi terbukti memang tak hadir saat upacara HUT ke-80 TNI karena alasan kesehatan.

"Informasinya, Jokowi tidak bisa hadir karena kondisi penyakitnya belum bisa terkena sinar matahari," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

Baca Juga:

Kedua, kata Jamiluddin, Jokowi kemungkinan menjelaskan maksud meminta sukarelawan menjadikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka menjabat Presiden dan Wapres RI selama dua periode.

Menurut dia, Jokowi merasa penting menjelaskan permintaan tersebut kepada Prabowo agar tidak salah tafsir.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai Jokowi punya kepentingan menjaga eksistensi keluarga di perpolitikan nasional, sehingga berbicara dengan Prabowo.

TAGS   pengamat politik  Jokowi  Prabowo  Gibran Rakabuming  Pilpres 2029 
