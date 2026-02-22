Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Analisis Reza Indragiri soal Kasus Anggota Brimob Hantam Pelajar Pakai Helm di Tual

Senin, 23 Februari 2026 – 02:02 WIB
Analisis Reza Indragiri soal Kasus Anggota Brimob Hantam Pelajar Pakai Helm di Tual - JPNN.COM
Reza Indragiri Amriel. Foto: dok. JPNN.com

jpnn.com - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan analisis soal kasus oknum anggota Brimob Bripda Masias Siahaya (MS) memukul seorang siswa berinisial AT (14), hingga korban tewas.

Polisi telah menetapkan Bripda MS menjadi tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan pelajar madrasah tsanawiyah (MTs) itu meninggal dunia.

Diketahui bahwa peristiwa bermula saat patroli Brimob melakukan kegiatan cipta kondisi dengan menggunakan kendaraan taktis (Rantis) di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2/2026) dini hari.

Baca Juga:

Patroli itu konon berkaitan dengan penertiban balap liar di daerah itu.

Bicara logika balap liar, Reza Indragiri mengaku sudah bertanya kepada personel Polri yang bertugas di bidang lalu lintas. Dia menanyakan apa isi kepala mereka saat menangani balapan liar.

"Logika dasar polantas adalah ketika ada balap liar, peserta akan serta-merta ketakutan lalu lari. Pasti bubar begitu melihat ada polisi, begitu jawaban polantas yang saya tanyai," ujar Reza, dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Baca Juga:

Pertanyaan kemudian muncul. Kenapa Brimob yang menangani balap liar pada hari H di Tual itu?

Menurut Reza, anggaplah itu sifatnya kebetulan. Artinya, karena di lokasi Brimob berada ternyata ada balapan liar, maka Brimob turun tangan.

Reza Indragiri menilai Kapolres Tual perlul diperiksa juga terkait kasus anggota Brimob hantam pelajar pakai helm hingga korban tewas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brimob  Anggota Brimob  penganiayaan  balap liar  Bripda Masias Siahaya  Tewas  Reza Indragiri  Kapolres Tual  Polri 
BERITA BRIMOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp