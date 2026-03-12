Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Analisis Terbaru Rismon Sianipar soal Ijazah Jokowi, Berbanding 180 Derajat

Kamis, 12 Maret 2026 – 12:53 WIB
Analisis Terbaru Rismon Sianipar soal Ijazah Jokowi, Berbanding 180 Derajat - JPNN.COM
Rismon Sianipar di Polda Metro Jaya, beberapa waktu lalu. Foto: Ilham Kausar/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Teka-teki mengenai keaslian ijazah Jokowi yang sempat digugat oleh tim penulis Jokowi’s White Paper (JWP) memasuki babak baru. 

Salah satu tersangka kasus ijazah Jokowi, Rismon Hasiholan Sianipar kini membawa temuan sains yang justru berbalik arah 180 derajat.

Rismon mengungkapkan bahwa dalam satu hingga dua bulan terakhir, dirinya melakukan kajian ulang yang sangat mendalam. 

Baca Juga:

Dia melibatkan variabel geometri dan pencahayaan yang sebelumnya sempat terlewatkan.

"Setelah melibatkan variabel translasi, rotasi, dan pencahayaan, semua bisa terjawab. Apa yang saya miss (lewatkan) di situ terkait watermark dan emboss ternyata memang ada," kata Rismon dalam video yang diunggah melalui kanal Balige Academy di Youtube, Kamis (12/3). 

Dia menjelaskan, hilangnya penampakan watermark atau stempel pada pengujian terdahulu disebabkan oleh efek operasi geometri pada dokumen digital. 

Baca Juga:

Namun, setelah direkonstruksi, bukti-bukti autentik tersebut justru muncul.

Rismon menggunakan metode gradients analysis dan puluhan metodologi forensik digital lainnya untuk memastikan hal tersebut.

Salah satu tersangka, yakni Rismon Hasiholan Sianipar kini membawa temuan sains soal ijazah Jokowi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ijazah jokowi  Rismon Sianipar  Jokowi  Roy Suryo 
BERITA IJAZAH JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp