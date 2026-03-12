Analisis Terbaru Rismon Sianipar soal Ijazah Jokowi, Berbanding 180 Derajat

jpnn.com - JAKARTA - Teka-teki mengenai keaslian ijazah Jokowi yang sempat digugat oleh tim penulis Jokowi’s White Paper (JWP) memasuki babak baru.

Salah satu tersangka kasus ijazah Jokowi, Rismon Hasiholan Sianipar kini membawa temuan sains yang justru berbalik arah 180 derajat.

Rismon mengungkapkan bahwa dalam satu hingga dua bulan terakhir, dirinya melakukan kajian ulang yang sangat mendalam.

Dia melibatkan variabel geometri dan pencahayaan yang sebelumnya sempat terlewatkan.

"Setelah melibatkan variabel translasi, rotasi, dan pencahayaan, semua bisa terjawab. Apa yang saya miss (lewatkan) di situ terkait watermark dan emboss ternyata memang ada," kata Rismon dalam video yang diunggah melalui kanal Balige Academy di Youtube, Kamis (12/3).

Dia menjelaskan, hilangnya penampakan watermark atau stempel pada pengujian terdahulu disebabkan oleh efek operasi geometri pada dokumen digital.

Namun, setelah direkonstruksi, bukti-bukti autentik tersebut justru muncul.

Rismon menggunakan metode gradients analysis dan puluhan metodologi forensik digital lainnya untuk memastikan hal tersebut.