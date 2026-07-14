Ananta Rispo Hingga Dodit Mulyanto Siap Hadirkan Tawa dalam Ketok Mejik

jpnn.com, JAKARTA - Komika Ananta Rispo beradu akting dengan Tarra Budiman hingga Dodit Mulyanto dalam film Ketok Mejik.

Film tersebut baru saja meluncurkan official poster dan trailer untuk memperkenalkan karakter utamanya.

Selain itu, official poster dan trailer film Ketok Mejik juga mulai membuka dunia cerita yang menjadikan bengkel sebagai ruang untuk bercerita.

Lewat interaksi Ben, Made, dan Saged, film tersebut menghadirkan komedi dengan karakter-karakter yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tetap menyimpan sisi emosional di balik setiap tawa yang hadir.

Disutradarai oleh Yogi S. Calam, film Ketok Mejik hadir sebagai drama komedi yang mengutamakan kekuatan karakter dan hubungan antar tokohnya.

Ketok Mejik menghadirkan humor yang dekat dengan keseharian, juga menyimpan lapisan drama tentang bagaimana seseorang berusaha memperbaiki keadaan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan.

Yogi S. Calam mengatakan, trailer sengaja dibuat sebagai pengantar agar penonton mengenal karakter-karakter dalam film.

"Kami ingin penonton mengenal Ben, Made dan Saged terlebih dahulu. Masih banyak bagian dari perjalanan mereka yang belum kami tampilkan karena kami ingin pengalaman menontonnya tetap utuh ketika film ini tayang di bioskop," ungkap Yogi S. Calam kepada awak media, Senin (13/7).