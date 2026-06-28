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JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Anas Fikry dan Risky Adelia Padukan Konten Keluarga dengan Aksi Sosial

Minggu, 28 Juni 2026 – 15:39 WIB
Anas Fikry dan Risky Adelia Padukan Konten Keluarga dengan Aksi Sosial - JPNN.COM
Pasangan kreator konten Anas Fikry dan Risky Adelia Regina Putri. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan influencer asal Jawa Timur, Anas Fikry dan Risky Adelia Regina Putri mengungkapkan bahwa kejujuran menjadi kunci dalam membuat konten keluarga yang kini dikenal luas di media sosial.

Anas mengatakan kehadiran putri mereka, Alena Nazwa, turut mengubah cara pandangnya dalam berkarya.

"Sebagai orang tua, tentu ada tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa setiap konten yang kami bagikan mencerminkan nilai-nilai yang baik dan positif untuk keluarga Indonesia," ujar Anas, dalam keterangannya, Minggu (28/6).

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Menurut Anas, konten yang dibuat bersama sang istri sengaja menampilkan keseharian tanpa sensasi.

"Konten yang kami buat memang sederhana, hanya tentang kehidupan sehari-hari pasangan suami istri. Kami selalu berusaha menghadirkan momen-momen autentik tanpa dibuat-buat," katanya.

Selain konsisten membuat konten, pasangan asal Jawa Timur itu juga aktif menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

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Anas menegaskan, "Popularitas di media sosial harus bermakna, harus ada dampak nyata bagi kehidupan orang-orang sekitar kita."

Risky berharap dirinya dan sang suami dikenal bukan hanya karena konten yang viral.

Pasangan Anas Fikry dan Risky Adelia mengandalkan konten keluarga autentik serta aksi sosial untuk menginspirasi publik.

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TAGS   Anas Fikry  Risky Adelia  konten keluarga  Aksi Sosial 

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