JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ancaman Nyata Dewa United buat Persib, Jan Olde Singgung Persaingan Melawan Tim Papan Atas

Senin, 20 April 2026 – 12:00 WIB
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Dewa United tengah diselimuti kepercayaan diri yang tinggi menjelang pertandingan melawan Persib Bandung di Super League 2025/26.

Duel klasik di Banten International Stadium (BIS), Senin (20/4), ini mempertemukan dua tim dengan peringkat berbeda.

Persib Bandung kini berada di puncak klasemen sementara Super League, sedangkan Dewa tercecer di peringkat delapan.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengatakan timnya tidak gentar menghadapi skuad asuhan Bojan Hodak itu.

Sekalipun Dewa United kalah 1 - 0 di pertemuan pertama, Riekerink punya modal di leg kedua.

Modal yang dimaksud ialah kemenangan Dewa United melawan tim-tim papan atas, seperti Persija Jakarta dan Borneo FC.

Secara mengejutkan, Alex Martins cum suis mampu mengalahkan Borneo FC 2 - 1, menahan imbang Persija Jakarta 1 - 1, dan menang di kandang Malut United yang terkenal 'angker' dengan kedudukan 1 - 2.

Dengan raihan positif itu, Rikerink optimistis anak asuhnya juga bisa mengalahkan Persib Bandung.

