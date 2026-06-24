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JPNN.com - Politik - Legislatif

Ancaman PHK Massal Menghantui, DPR Minta Pemerintah Perluas Program Padat Karya

Rabu, 24 Juni 2026 – 17:43 WIB
Ancaman PHK Massal Menghantui, DPR Minta Pemerintah Perluas Program Padat Karya - JPNN.COM
Ilustrasi pekerja kena PHK. Foto: dok/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Asep Romy Romaya meminta pemerintah segera memperluas program padat karya.

Tujuannya untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial, akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri manufaktur.

Menurut Asep Romy, langkah cepat perlu dilakukan karena gelombang PHK berpotensi menambah angka pengangguran dan menekan daya beli masyarakat di berbagai daerah.

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"Ancaman ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya."

"Pemerintah perlu segera menghadirkan langkah nyata. Program padat karya dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak," kata Asep Romy di Jakarta, Rabu (24/6).

Dia menilai program padat karya bisa menjadi instrumen efektif untuk menyerap tenaga kerja, yang terdampak PHK dalam waktu relatif singkat.

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Oleh karena itu, Asep Romy mendorong pemerintah memperluas pelaksanaan program tersebut di berbagai sektor, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Meski demikian, dia mengingatkan program padat karya tidak cukup hanya menjadi penyangga penghasilan sementara bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah memperluas program padat karya untuk mengantisipasi dampak ancaman PHK massal di sektor industri

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TAGS   PHK massal  Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya  program padat karya  pemutusan hubungan kerja 
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