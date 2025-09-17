Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ancaman Top Skor J League, Pelatih Persib Bandung Soroti Bomber Lion City Sailors

Rabu, 17 September 2025 – 20:46 WIB
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menaruh perhatian khusus pada striker anyar Lion City Sailors Anderson Lopes, saat mereka bertemu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dalam laga perdana Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Kehadiran Anderson Lopes diyakini bisa menjadi sebuah ancaman serius untuk Persib. Apalagi, pemain keturunan Brasil itu merupakan mantan top skor J.League bersama Yokohama F. Marinos.

Ancaman dari Top Skor J League

Hodak menilai Anderson Lopes adalah pemain berkualitas yang dimiliki Lion City Sailors. Namun, pelatih asal Kroasia itu tahu apa kelemahan pemain berusia 32 tahun tersebut.

"Dia adalah top skor J-League, artinya dia pemain bagus. Satu hal ialah dia masih sedikit kesulitan karena merupakan pemain baru, perlu beradaptasi dengan tim,” kata Hodak di Bandung, Rabu (17/92025).

Anderson Lopes adalah mantan penyerang Yokohama F. Marinos sekaligus top skor J-League dua musim beruntun 2022-2023 (22 gol) dan 2023-2024 (24 gol).

Dia kemudian mempersembahkan gelar juara J-League Cup (2022) dan Japanese Super Cup (2023).

Adaptasi Anderson Lopes

Pada awal musim, Anderson Lopes mencoba peruntungan dengan hijrah ke Lion City Sailors setelah tiga musim bermain di Negeri Sakura.

Menurut Hodak, fase adaptasi adalah hal yang wajar dialami seorang pesepak bola saat pindah klub.

Pelatih Persib Bojan Hodak menaruh perhatian khusus pada striker anyar Lion City Sailors Anderson Lopes.

