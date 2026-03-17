Ancelotti Panggil Pemain Baru ke Timnas Brasil, Ini Alasannya

Selasa, 17 Maret 2026 – 14:15 WIB
Carlo Ancelotti. Foto: uefa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Brasil akan menjalani laga persahabatan menghadapi Prancis dan Kroasia di Amerika Serikat pada akhir Maret 2026 sebagai persiapan menuju Piala Dunia.

Pertandingan Brasil vs Prancis digelar pada Jumat (27/3) dini hari WIB di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Adapun laga Brasil vs Kroasia digelar di Stadion Camping World, Orlando, Amerika Serikat, Rabu (1/4) pagi WIB.

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengaku sengaja memanggil beberapa pemain baru ke skuadnya untuk laga persahabatan menghadapi Prancis dan Kroasia.

"Pemanggilan itu bukan karena mau mengetahui kemampuan mereka, karena kami sudah mengetahuinya. Yang ingin saya lihat adalah bagaimana pemain-pemain baru itu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan karakter tim,” kata Ancelotti, dikutip dari laman Federasi Sepak Bola Brasil (CBF), Selasa. “Tentu kami akan mengevaluasi semua pemain," tambahnya.

Ancelotti memasukkan empat pemain debutan Timnas Brasil pada daftar teranyar, yakni Leo Pereira (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray), Rayan Vitor (Bournemouth) dan Igor Thiago (Brentford).

Selain mereka, ada pula pemain yang baru pertama kali tampil di bawah asuhan Ancelotti, setelah absen selama beberapa waktu dari Timnas Brasil, yakni Roger Ibanez (Al Ahli), Gleison Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) dan Endrick (Lyon).

"Kami memiliki kesempatan terakhir (sebelum Piala Dunia 2026-red), untuk memantau mereka sebelum membuat daftar pemain terakhir dengan ide yang lebih jelas," tutur Ancelotti.

Juru taktik asal Italia itu menyatakan pihaknya ingin datang ke Piala Dunia 2026 dengan diperkuat pemain-pemain terbaik.

