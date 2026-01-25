Anda Mau Tahu Apa yang Terbaru Dilakukan Hutama Karya di JTTS?
Minggu, 25 Januari 2026 – 12:58 WIB
jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) melakukan pemeliharaan rutin di beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
Pemeliharaan tersebut meliputi:
- Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung (Terpeka)
- Tol Palembang–Indralaya (Palindra)
- Tol Betung–Tempino–Jambi (Tol Betejam).
Seluruh pekerjaan pemeliharaan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.
Pada Ruas Tol Terpeka, pekerjaan pemeliharaan dilakukan pada:
KM 228+000 – KM 231+361 Jalur A (dari Terbanggi Besar ke Kayu Agung) dan Jalur B (dari Kayu Agung ke Terbanggi Besar)
KM 232+445 – KM 232+465 Jalur B: KM 239+993
KM 240+013 Jalur B: KM 196+380
KM 196+435 Jalur A: KM 239+974