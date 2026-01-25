Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Anda Mau Tahu Apa yang Terbaru Dilakukan Hutama Karya di JTTS?

Minggu, 25 Januari 2026 – 12:58 WIB
Anda Mau Tahu Apa yang Terbaru Dilakukan Hutama Karya di JTTS? - JPNN.COM
HK lakukan pemeliharaan rutin di JTTS. Foto: Dokumen Hutama Karya.

jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) melakukan pemeliharaan rutin di beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Pemeliharaan tersebut meliputi:

  • Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung (Terpeka)
  • Tol Palembang–Indralaya (Palindra)
  • Tol Betung–Tempino–Jambi (Tol Betejam). 

Seluruh pekerjaan pemeliharaan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

Baca Juga:

Pada Ruas Tol Terpeka, pekerjaan pemeliharaan dilakukan pada:

KM 228+000 – KM 231+361 Jalur A (dari Terbanggi Besar ke Kayu Agung) dan Jalur B (dari Kayu Agung ke Terbanggi Besar)

KM 232+445 – KM 232+465 Jalur B: KM 239+993

Baca Juga:

KM 240+013 Jalur B: KM 196+380

KM 196+435 Jalur A: KM 239+974

Hutama Karya lakukan pemeliharaan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di ruas Tol Terdekat dan Tol Tempino.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   JTTS  Hutama Karya  Tol Sumatra  Jalan Tol Trans Sumatra 
BERITA JTTS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp