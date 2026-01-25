Anda Mau Tahu Apa yang Terbaru Dilakukan Hutama Karya di JTTS?

Minggu, 25 Januari 2026 – 12:58 WIB

jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) melakukan pemeliharaan rutin di beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Pemeliharaan tersebut meliputi:

Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung (Terpeka)

Tol Palembang–Indralaya (Palindra)

Tol Betung–Tempino–Jambi (Tol Betejam).

Seluruh pekerjaan pemeliharaan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

Pada Ruas Tol Terpeka, pekerjaan pemeliharaan dilakukan pada:

KM 228+000 – KM 231+361 Jalur A (dari Terbanggi Besar ke Kayu Agung) dan Jalur B (dari Kayu Agung ke Terbanggi Besar)

KM 232+445 – KM 232+465 Jalur B: KM 239+993

KM 240+013 Jalur B: KM 196+380

KM 196+435 Jalur A: KM 239+974