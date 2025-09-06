Anda Mau Tonton Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 Hari Ini?

jpnn.com - BANGKOK - Waktu untuk mengetahui siapa pemenang Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 makin dekat.

Hari ini, sepasang semifinal hadir di Stadion Huamark, Bangkok.

Semifinal pertama Jepang vs Turki, semifinal kedua Italia vs Brasil.

Duel Jepang vs Turki akan dimulai pukul 15.30 WIB. Anda bisa menyaksikannya via live streaming VBTV.

Dalam tiga pertemuan terakhir antara Jepang dan Turki di Volleyball Nations League, pada 2023, 2024, dan 2025, semuanya berlangsung hingga lima set dan dimenangi Jepang.

Awal musim panas ini, mereka bertemu di perempat final VNL di Lodz. Turki sempat bangkit dari ketertinggalan dua set dalam pertandingan tersebut, tetapi Jepang kembali unggul dan memenangi set kelima.

Kedua tim juga bertemu dalam pertandingan kualifikasi Olimpiade, empat set pada September 2023, dan itulah terakhir kalinya Turki mengalahkan Jepang.

Jepang adalah salah satu tim paling berprestasi dalam sejarah Kejuaraan Dunia Voli Putri, dengan tiga emas, tiga perak, dan satu perunggu.