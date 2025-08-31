Anda Mengalami Masalah Pencernaan, Atasi dengan Mengonsumsi 5 Bahan Alami Ini

Minggu, 31 Agustus 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI pencernaan yang baik bisa membuat Anda terhindar dari beberapa penyakit, seperti sembelit.

Masalah pencernaan cukup umum terjadi. Sistem pencernaan Anda menjalankan banyak fungsi yang mendukung kesehatan kamu secara keseluruhan.

Pencernaan makanan, pembuangan limbah, dan penyerapan nutrisi adalah beberapa di antaranya.

Masalah seperti sembelit, kembung, gas, kram, diare adalah beberapa masalah pencernaan umum yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan yang sangat besar.

Namun, pengobatan rumahan yang sederhana bisa memberi Anda sedikit kelegaan.

Ada beberapa daftar bahan-bahan dapur yang bisa membantu meningkatkan fungsi sistem pencernaan Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.

1. Biji adas

Biji adas biasanya dikonsumsi setelah makan. Biji ini bisa menawarkan banyak manfaat kesehatan termasuk pencernaan yang lebih baik.