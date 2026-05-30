Anda Tahu Siapa Lawan Alwi Farhan di Semifinal Singapore Open 2026 Hari Ini?

jpnn.com - SINGAPORE - Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan senang banget setelah memastikan tiket semifinal pertamanya pada turnamen level Super 750, yakni di Singapore Open 2026.

“Alhamdulillah, senang banget pastinya bisa menang, juga membalas kekalahan, dan ke semifinal pertama di Super 750. Tadi sempat terkejar di gim kedua tapi bisa mengontrol tekanan dan bisa menguasai keadaan,” kata Alwi.

Pemuda Surakarta itu tembus semifinal setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka pada perempat final Singapore Indoor Stadium, 21-12, 21-17.

Kemenangan itu tidak hanya membawa Alwi melangkah lebih jauh di turnamen level Super 750, tetapi juga menjadi pembalasan atas kekalahan dari Kodai pada pertemuan sebelumnya di Kejuaraan Asia 2026. Ketika itu, Alwi kalah dengan skor 16-21, 17-21.

Alwi mengatakan pengalaman dari laga tersebut membuatnya lebih siap menghadapi pola permainan Kodai, termasuk berbagai aspek teknis dan non-teknis yang terjadi di lapangan.

“Kodai cukup sering delay the game, jadi, memang harus sabar, harus siap dengan segala teknis dan non-teknisnya di dalam lapangan. Saya belajar dari pertemuan pertama di Kejuaraan Asia lalu,” ujar Alwi.

Meski mampu menang dua gim langsung, Alwi mengakui pertandingan tersebut tidak sepenuhnya mudah. Pada gim kedua, ia sempat unggul cukup jauh sebelum Kodai mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 16-16.

Namun, Alwi mampu kembali mengendalikan permainan pada poin-poin kritis. Ia merebut momentum pada akhir gim kedua untuk mengunci kemenangan 21-17 sekaligus memastikan tiket semifinal.