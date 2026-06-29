Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, Davina Karamoy Bicara Soal Hubungan dengan Farhan Rasyid

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy beradu akting dengan Farhan Rasyid dalam film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali.

Dia mengaku sejak awal sudah mengenal, bahkan berteman baik dengan Farhan Rasyid.

Alih-alih merasa kesulitan untuk membangum chemistry dengan Farhan yang memerankan karakter Faiz, Davina Karamoy justru kesulitan menahan tawa.

"Menurut aku malah kalau ditanya kayak susah enggak sih build chemistry sama Farhan begitu? Malah aku lebih ke susahnya nahan tawanya saja sih," kata Davina Karamoy di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (14/7).

Selebritas berusia 23 tahun itu ternyata sudah bertahun-tahun berteman dengan Farhan Rasyid.

Namun, perbedaan kontras antara hubungan asli mereka dengan karakter yang harus dilakoni justru menjadi tantangan unik.

Dalam proyek terbarunya ini, Davina Karamoy memerankan karakter Dinar, seorang gadis yang sangat introvert.

Karakternya tersebut digambarkan sangat canggung dan grogi saat pertama kali bertemu dengan Faiz.