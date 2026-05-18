JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Andaikan Persib Juara, Wali Kota Sudah Siapkan Jalur Konvoi

Senin, 18 Mei 2026 – 10:46 WIB
Kapten Persib Marc Klok, saat membawa trofi juara Liga 1 musim 2024/25 dalam pawai di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (25/5/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung tinggal selangkah lagi menjadi juara liga Indonesia Super League musim ini.

Apabila langkahnya mulus, maka ini adalah sejarah; ada klub yang bisa meraih tiga kali berturut-turut dalam format liga.

Laga terakhir melawan Persijap Jepara, Persib hanya butuh hasil imbang untuk mengunci gelar juara. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (23/5) sore.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sudah menyiapkan rencana pawai apabila pasukan Maung Bandung itu berhasil meraih gelar juara.

Konvoi trofi dan skuad Persib bakal dimulai dari Gedung Sate dan berakhir di Balai Kota Bandung.

"Rencananya pawai akan bermula dari Gedung Sate berakhir di Balai Kota, ruang transit akan disiapkan pada tanggal 24 (Minggu). Nah, kemungkinan 25 ada acara lagi tapi saya belum tahu persis itu ada rencana di PT Persib," kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung, Senin (18/5).

Beberapa jalur akan dilalui oleh para pemain Persib salah satunya ada di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika. Farhan berharap konvoi berjalan lancar dan bisa dinikmati seluruh masyarakat khususnya bagi warga Kota Bandung.

Dia memastikan pengamanan perayaan kemenangan Persib Bandung menjadi prioritas utama pemerintah kota bersama aparat gabungan.

Begini rencana jalur konvoi di Kota Bandung andaikan Persib Bandung berhasil meraih gelar hattrick BRI Super League 2025/26.

