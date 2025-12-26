Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Andalkan Baterai Besar, OnePlus Turbo akan Meluncur Secara Global

Jumat, 26 Desember 2025 – 14:30 WIB
Ilustrasi HP OnePlus, dalam foto ini OnePlus 15. ANTARA/Weibo OnePlus

jpnn.com - OnePlus mengumumkan akan meluncurkan ponsel barunya OnePlus Turbo tidak hanya untuk pasar di China, tetapi juga secara global.

Ponsel itu akan hadir dengan kapasitas beterai 9.000mAh.

Kehadiran OnePlus Turbo itu terungkap pertama kali oleh pembocor teknologi Abhishek Yadav. Dia menyebut perangkat dengan kode nama “Volkswagen” itu akan dirilis di India dan pasar internasional lainnya.

Dilansir dari Android Headlines pada Kamis, belum dipastikan apakah nama “Turbo” akan digunakan secara global atau hanya untuk pasar tertentu.

Sebelumnya, spesifikasi ponsel tersebut telah beredar dan menunjukkan OnePlus Turbo akan dibekali baterai berkapasitas 9.000 mAh. Perangkat itu juga mendukung pengisian daya kabel cepat 80 watt.

OnePlus Turbo akan ditenagai oleh prosesor Snapdragon 8s Gen 4. Ponsel itu juga diperkirakan akan mengusung layar OLED datar berukuran 6,78 inci (17,2 cm) dengan refresh rate 165 Hz.

Pada sisi kamera, ponsel itu disebut akan membawa dua kamera belakang.

Untuk pilihan warna, perangkat ini dikabarkan hadir dalam varian hitam, hijau, dan perak.

