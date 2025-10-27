Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Andalkan Kamera 200 MP, Vivo X300 Series Akan Dirilis Secara Global

Senin, 27 Oktober 2025 – 08:58 WIB
Tampilan vivo X300. (ANTARA/situs web vivo China)

jpnn.com, JAKARTA - Vivo dikabarkan tengah mempersiapkan model X300 series untuk dikenalkan secara global.

Adapun Vivo X300 series ditawarkan dalam dua varian, yaitu standar dan Pro. Masing-masing varian itu hadir dalam empat pilihan warna.

Kedua ponsel ini sebelumnya sudah melakukan debut di negara asalnya China pada awal Oktober 2025.

Dilaporkan Gizmochina, Minggu, vivo belum secara resmi membagikan informasi detail soal varian yang dirilis global.

Namun, informasi ini datang dari pembocor teknologi Paras Guglani.

Menurut unggahannya di X, vivo X300 reguler akan tersedia dalam warna Halo Pink, Iris Purple, Mist Blue, dan Phantom Black.

Varian global akan hadir dengan RAM hingga 16 GB dan penyimpanan 512 GB. Model 1 TB yang dijual di China tidak akan ditawarkan secara internasional.

Sementara untuk model vivo X300 Pro akan hadir dalam empat pilihan warna Mist Blue, Phantom Black, Cloud White, dan Dune Brown.

Vivo dikabarkan tengah mempersiapkan model X300 series untuk dikenalkan secara global.

TAGS   Vivo X300  Hp Vivo  Spesifikasi Vivo X300  pengisian daya 

