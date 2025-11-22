Andalkan Kamera Canggih, Vivo X300 Series Meluncur di RI, Sebegini Harganya

Sabtu, 22 November 2025 – 00:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Vivo resmi meluncurkan X300 Series di Indonesia pada Jumat (21/11).

Ponsel yang ditawarkan dalam dua varian, yakni Vivo X300 dan X300 Pro mengunggulkan kamera ganda 200 MP serta teknologi pencitraan fotografi mumpuni.

Product Manager Vivo Indonesia Hadie Mandala mengatakan kamera itu menggabungkan pengembangan teknologi internal dengan keahlian para pemimpin global seperti ZEISS, Sony, dan MediaTek.

"Kami berhasil mendorong batas kemampuan kamera smartphone, memungkinkan setiap pengguna untuk mengambil foto dan video berkualitas sinema, langsung dari saku mereka," kata Hadie Mandala dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Vivo X300 Pro menjadi varian dengan kemampuan kamera paling lengkap.

Perangkat itu dibekali kamera utama ZEISS Gimbal-Grade dengan OIS ±1,5 serta kamera telephoto 200 MP ZEISS APO yang mendukung perekaman hingga 4K 120fps.

Sistem stabilisasi CIPA 5.5-rated dan teknologi VCS 3.0 dirancang untuk menghasilkan gambar tetap tajam dalam kondisi bergerak atau jarak jauh.

Sementara, Vivo X300 mengusung kamera utama 200 MP ZEISS dengan fitur AI Collage Reframe untuk memecah satu foto resolusi tinggi menjadi beberapa komposisi berbeda.