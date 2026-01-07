Close Banner Apps JPNN.com
Andhara Early Ungkap Penyebab Gagal Rujuk dengan Mantan Suami

Rabu, 07 Januari 2026 – 16:16 WIB
Andhara Early. Foto: Instagram/andharaearly

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Andhara Early mengaku sempat membuka peluang rujuk dengan Bugi Ramadhana sebelum memutuskan bercerai.

Dia memberi kesempatan bagi mantan suaminya itu supaya membuktikan usaha untuk mempertahankan rumah tangga.

“Rujuk sebenarnya pada saat kemarin masa iddah itu. Aku memberikan injury time untuk Bugi. Dan memang sudah kami bahas bahwa di situlah masa pembuktian, kalau memang mau rujuk, saat itu diusahakan,” ungkap Andhara Early dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Perempuan berusia 46 tahun itu menilai upaya yang dilakukan Bugi justru belum sesuai keinginannya.

Lagian, Andhara Early merasa dirinya dan mantan suami sudah tidak satu frekuensi lagi sehingga sulit rujuk.

"Ternyata masih banyak hal yang belum sesuai dengan keinginan aku, enggak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan. Mungkin karena frekuensi kami juga beda," jelas pemain film Badai Pasti Berlalu itu.

Menurut Andhara Early, keputusan berpisah bukan perkara mudah bagi dirinya dan Bugi yang sudah 14 tahun menikah.

Walau begitu, dia percaya bahwa ini merupakan jalan terbaik bagi kedua pihak.

