JPNN.com - Olahraga - All Sport

Andhini Ayu, Pesilat Putri Jambi Lulus ke Semifinal PON Bela Diri

Minggu, 19 Oktober 2025 – 21:04 WIB
Penampilan pesilat putri kelas D Andhini Ayu sudut biru yang menang atas lawannya dari NTB Indri dengan skor 54-47 di PON Bela Diri 2025, Kudus, Jawa Tengah, Minggu (19/10/2025). (ANTARA/Nanang Mairiadi)

jpnn.com, KUDUS - Atlet pencak silat putri Jambi Andhini Ayu sukses melaju ke semifinal cabang pencak silat PON Bela Diri 2025, Kudus, Jawa Tengah. Itu setelah menang dengan skor 55-47 dari wakil NTB Indri Bulqis.

Tampil dengan percaya diri, Andhini Ayu dari babak pertama terus memimpin skor pertandingan dari lawannya Indri yang beberapa kali terjatuh ke matras akibat teknik sapuan kaki pesilat Jambi.

Saling kejar poin, kedua pesilat terus berlangsung mulai dari babak pertama hingga ketiga, tetapi di satu menit jelang laga seusai Andhini Ayu berhasil menjatuhkan pesilat NTB ke matras sehingga nilainya unggul dan memenangi pertandingan.

Ketua Harian KONI Jambi Hasan Mabruri seusai menyaksikan pertandingan Andhini Ayu, langsung memberikan ucapan selamat kepada pesilat dan tim pelatih Jambi yang sudah berjuang maksimal dibabak penyisihan hingga bisa ke semifinal.

“Kami mohon doa masyarakat Jambi untuk pesilat putri Andhini Ayu untuk bisa menang lagi di semifinal besok dan berpeluang merebut emas di kelas D putri cabang pencak silat PON Bela Diri di Kudus,” kata Hasan.

Sementara itu pelatih pencak silat Jambi Rahmat bersyukur atas kemenangannya yang diraih pesilat putri binaannya.

“Semua yang kamu berikan selama latihan tadi dikeluarkan hingga berhasil meraih kemenangan,” tutur dia.

Sedangkan Andhini Ayu sendiri, saat diwawancari mengucapkan syukur Allahamdulillah telah diberikan kemenangan oleh Allah, dan dibabak semi final nanti Insyaalah bisa tampil lebih maksimal lagi sampai ke final nanti.

Atlet pencak silat putri Jambi Andhini Ayu sukses melaju ke semifinal cabang pencak silat PON Bela Diri 2025, Kudus, Jawa Tengah.

pencak silat  Cabor Pencak Silat  pencak silat putri 
