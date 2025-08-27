Andi Rianto Berkonser, Aransemen Ulang Karya-karya Yovie Widianto

jpnn.com, JAKARTA - Konser bertajuk 'Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto Berkonser' akan digelar di Plenary Hall JCC, Jakarta pada Minggu, 21 September 2025.

Dalam konser tersebut, lagu-lagu hit karya Yovie Widianto akan mendapatkan sentuhan baru yang istimewa dari Andi Rianto, salah satu komposer terbaik Indonesia yang dikenal dengan gaya orkestrasi sinematik dan komposisi emosional.

Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto Berkonser bukan sekadar pertunjukan biasa, melainkan sebuah persembahan miliaran momen cinta yang bakal menyentuh hati para pencinta musik.

Menampilkan Andi Rianto bersama Kahitna, Yovie & Nuno, KIM, Bilal Indrajaya, Arsy Widianto, Wijaya 80, Isyana Sarasvati, LTZ, Monita Tahalea, Rony Parulian, Shabrina Leanor dan Piche Kota, konser itu menjadi sebuah kolaborasi unik yang memadukan nostalgia dan inovasi.

"Konser ini akan menjadi catatan baru dalam perjalanan Sejarah musik saya selama ini. Saya sangat antusias melihat karya-karya saya kembali dihadirkan dengan aransemen megah dari sahabat sekaligus komposer hebat, Andi Rianto," kata Yovie Widianto.

Sementara itu, Andi Rianto menuturkan antusiasme dalam menyiapkan konser istimewa tersebut.

"Mengaransemen ulang karya-karya Yovie adalah sebuah kehormatan sekaligus tantangan besar bagi saya. Saya ingin memastikan setiap lagu terasa segar namun tetap menjaga sentuhan romantisme khas Yovie yang telah menyentuh hati banyak orang," jelas Andi Rianto.

Konser 'Miliaran Cinta Yovie Widianto, Andi Rianto Berkonser diharapkan menjadi pengalaman istimewa yang menghadirkan perpaduan harmonis antara nostalgia dan arensemen musikal yang kekinian. (ded/jpnn)