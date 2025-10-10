Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Andien Siapkan Penampilan Emosional di Konser Suarasmara

Jumat, 10 Oktober 2025 – 20:20 WIB
Andien Siapkan Penampilan Emosional di Konser Suarasmara - JPNN.COM
Penyanyi Andien. Foto: Dok. Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Setelah memberi kejutan pada hari ulang tahun lewat video Manifesto, Andien kini mengumumkan detail konser tunggal bertajuk Konser Suarasmara yang akan menandai 25 tahun perjalanan karier di industri musik.

Bekerja sama dengan RedLine sebagai promotor, Konser Suarasmara bakal dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta, pada 15 November 2025 mendatang.

Dalam konser itu, Andien akan mempersembahkan karya-karya terbaiknya sejak 2000 dan membawa penonton melalui berbagai era musikalnya, mulai dari jazz, pop, disko dan juga kolaborasi lintas genre.

Konser tersebut spesial karena disajikan dengan konsep yang sangat menggambarkan diri Andien yang eklektik dan playful.

Pentas yang dihadirkan bukan sekadar megah, tetapi juga segar, penuh kejutan, dan berbeda dari yang pernah ditampilkan sebelumnya di panggung musik Indonesia.

Menggandeng sutradara Shadtoto Prasetio sebagai creative director, Konser Suarasmara menampilkan cerita musikal dalam 4 babak yang dibalut dalam kontras visual yang berani dan tisak biasa.

Konser Suarasmara merupakan tempat bertemunya berbagai jenis estetika seperti potongan Broadway yang bertemu sentuhan the Roaring Twenties dan dipadukan dengan glamornya era Y2K.

Namun, semua diterjemahkan bukan secara literal, melainkan dengan kebebasan artistik sehingga menciptakan ruang pertunjukan yang merefleksikan jiwa bebas, kreatif dan eklektik Andien.

