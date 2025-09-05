Andika Jadi Korban Termuda yang Tewas dalam Unjuk Rasa DPR di Jakarta

Saat putranya yang bernama Andika Lutfi Falah, usia 16 tahun, tidak datang ke warung kopi untuk membawakan makan siang, Abdul Gopur tahu ada sesuatu yang tidak beres.

"Kami tanya pihak sekolah tentang keberadaannya, dan mereka mengatakan ia meminta izin untuk pulang lebih awal," ujar Abdul kepada program ABC TV 7:30.

"Kami dengar ia terpengaruh oleh temannya dan mereka pergi ke Jakarta."

"Anak saya mengikuti kerumunan tanpa tahu banyak tentang protes tersebut."

Abdul dan istrinya, Alfi Sofiatun, tidak bisa tidur di malam itu, memikirkan mengapa Andika belum pulang sementara sedang hujan deras di luar.

Keesokan harinya, mereka membaca di media sosial jika ada seorang remaja yang tidak diketahui identitasnya dibawa ke rumah sakit.

Kakak Andika menempuh perjalanan satu jam dari Tangerang ke Jakarta untuk mencarinya.

"Ketika sampai di sana, ia mendapati Andika berada di ICU dalam keadaan koma," kata Abdul.