Andil Krakatau Pipe di Bendungan Karian, Dukung Air Bersih Untuk 1,8 Juta Warga

Selasa, 28 April 2026 – 15:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengiriman perdana pipa untuk proyek strategis nasional Karian–Serpong Tangerang Selatan resmi dimulai.

PT. Krakatau Pipe Industries melepas tahap awal distribusi pipa baja untuk paket 2 dan 3 proyek Construction of Karian Dam–Serpong Water Conveyance System (KSCS) pada akhir pekan lalu.

Langkah itu menjadi penanda awal keterlibatan industri baja domestik dalam menopang infrastruktur air berskala besar.

Proyek KSCS sendiri dirancang sebagai tulang punggung distribusi air baku dari Bendungan Karian di Lebak menuju kawasan Serpong, Tangerang Selatan, melalui jaringan pipa sepanjang kurang lebih 43 kilometer.

Ketika rampung, sistem ditargetkan mampu melayani kebutuhan air minum hingga 1,84 juta jiwa atau sekitar 368 ribu sambungan rumah di wilayah Banten dan DKI Jakarta.

Direktur Produksi dan Teknologi Krakatau Pipe, Erwin Saputra, menyebut pengiriman perdana sebagai tonggak penting dalam pelaksanaan proyek.

"Kesiapan perusahaan tidak hanya terlihat dari sisi kapasitas produksi, tetapi juga kepatuhan terhadap standar kualitas dan jadwal," kata Erwin dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Sebelum pipa dikirim ke lokasi proyek, perusahaan telah menjalani tahapan Factory Acceptance Test (FAT).