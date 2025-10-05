Anditi Wakili Para Pejuang Garis Dua Lewat Lagu Jantung Kecilku

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi berbakat, Anditi akhirnya memberanikan diri meluncurkan single debut yang berjudul Jantung Kecilku.

Lagu yang diciptakan oleh Ilham Baso itu hadir dengan sentuhan musik yang khas, penuh emosi, dan langsung menyentuh hati pendengar.

Anditi mengatakan Jantung Kecilku mengisahkan perjuangan seorang perempuan yang sangat sabar menanti

kehadiran buah hati ke dunia meski harus menunggu untuk waktu yang lama.

Baca Juga: Intensi Lyla di Usia 18 Tahun

Melalui lagu tersebut, dia ingin menggambarkan harapan dan kesedihan para pejuang garis dua di luar sana.

"Saya sangat bersemangat membagikan single perdana ini. Jantung Kecilku adalah kisah pribadi saya, dan saya berharap lagu ini bisa menjadi teman bagi siapa pun yang tengah berjuang untuk memiliki keturunan,” ungkap Anditi, Minggu (5/10).

Pencipta lagu, Ilham Baso menjelaskan bahwa Jantung Kecilku ditulis dengan penuh perasaan.

"Harapannya, bisa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang menjalani perjalanan serupa," tambahnya.

Pembuatan lagu Jantung Kecilku melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, khususnya pada tahap mixing dan revisi.