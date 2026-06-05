Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Andoni Iraola Resmi Jadi Pelatih Liverpool Gantikan Arne Slot

Jumat, 05 Juni 2026 – 09:00 WIB
Andoni Iraola Resmi Jadi Pelatih Liverpool Gantikan Arne Slot - JPNN.COM

jpnn.com - JAKARTA - Andoni Iraloa resmi menjadi pelatih Liverpool. Pria asal Spanyol itu menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield pada Sabtu lalu.

Liverpool melalui laman resmi klub, Jumat WIB, mengumumkan secara resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi musim 2026/2027.

Andoni didatangkan setelah menunjukkan performa impresif bersama Bournemouth dalam tiga musim terakhir di Liga Inggris.

Baca Juga:

Puncak keberhasilannya datang pada musim 2025/26 ketika membawa Bournemouth finis di posisi keenam klasemen Liga Inggris dan mengamankan tiket Liga Europa, yang merupakan kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub.

Pelatih berusia 43 tahun itu mengaku antusias menyambut tantangan baru bersama salah satu klub terbesar di dunia tersebut.

"Saya sangat bersemangat. Semua orang tahu tentang Liverpool, tahu bahwa ini adalah klub besar, salah satu yang terbesar di dunia," kata Iraola kepada situs resmi Liverpool.

Baca Juga:

"Atmosfernya, para suporternya, klubnya, para pemainnya, kesempatan untuk melatih pemain-pemain kelas dunia, serta peluang bersaing memperebutkan gelar. Sulit menemukan sesuatu yang lebih menarik dari ini. Saya sangat antusias untuk memulai," ujarnya.

Iraola lahir di wilayah Basque, Spanyol utara.

Andoni Iraloa resmi menggantikan Arne Slot sebagai pelatih Liverpool. Andoni sangat bersemangat meraih sukses bersama salah satu klub terbesar di dunia itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelatih baru Liverpool  Andoni Iraola  Arne Slot  Liverpool 
BERITA PELATIH BARU LIVERPOOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp