Andovi da Lopez Hingga Claresta Taufan Bintangi Film Bapak Paling Jujur

jpnn.com, JAKARTA - Cahaya Pictures menghadirkan film terbaru berjudul Bapak Paling Jujur (BPJ).

Film bergenre komedi itu menceritakan bagaimana jika seorang calon gubernur yang sedang berkampanye terkena kutuk neneknya hingga tidak bisa berbohong.

Di tengah dunia yang penuh pencitraan, kejujuran yang tak terkendali menjadi masalah dan membawa berbagai kekacauan.

Premis unik dan menggelitik inilah yang menjadi dasar cerita Bapak Paling Jujur.

Setelah sebelumnya menghadirkan film Pesugihan Sate Gagak, kini Cahaya Pictures kembali menawarkan komedi menarik.

“Ada kerinduan dari seluruh rakyat Indonesia, bahwa kami ingin memiliki pemimpin yang jujur. Inilah yang saya rasa menjadi relevansi dari film ini. Bapak Paling Jujur berbicara tentang kejujuran di tengah dunia yang penuh pencitraan,” ujar Produser Cahaya Pictures, Aoura Lovenson Chandra dalam keterangannya.

Disutradarai oleh Fajar Nugros, Bapak Paling Jujur merupakan adaptasi dari film Brasil, O Candidato Honesto (2014).

Film Bapak Paling Jujur bakal dibintangi oleh sederet aktor Tanah Air, yakni Andovi da Lopez, Claresta Taufan, Soleh Solihun, Nayla D Purnama, Benidictus Siregar, Lolox, Cing Abdel, David Nurbianto, TJ Ruth, dan Indi Barens.