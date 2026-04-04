Andre Rosiade Gelar Turnamen Padel Gratis, Ajak Masyarakat Rajin Berolahraga

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menggelar Rosiade Padel Turnament dalam rangka mengajak masyarakat terutama yang berkeluarga agar rajin berolahraga.

Menurutnya, padel ini termasuk olahraga yang cocok untuk aktivitas keluarga.

"Tujuannya ya memfasilitasi teman-teman yang ingin berolahraga padel. Karena olahraga padel ini kan sudah menjadi olahraga keluarga ya. Jadi ya, keluarga sering berkumpul," kata Andre saat membuka Rosiade Padel Turnament di Crown Padel, kawasan Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (4/3).

"Kan banyak tuh, adiknya ikut tanding, kakaknya ikut tanding, suami-istri ikut tanding. Ini menjadi olahraga keluarga dan kita ingin membantu mensupport supaya olahraga keluarga ini bisa berjalan dengan baik," sambungnya.

Andre menjelaskan ini merupakan turnamen padel pertama yang digelarnya. Pendaftaran untuk turnamen ini bisa diikuti secara gratis, serta ada hadiah yang disiapkan.

"Insyaallah turnamen ini kita laksanakan secara gratis. Di mana seluruh peserta mendaftar secara gratis, lalu mendapatkan sarapan pagi gratis, dan juga makan siang gratis, dengan hadiah yang sangat menarik," ujarnya.

Andre melanjutkan, di turnamen Padel ini, kategorinya hanya ada upper beginner dan beginner. Kemudian, di dalamnya ada tiga kategori, yaitu men’s, woman, dan mixed.

"Sehingga pemenang itu totalnya ada enam pasang kalau nggak salah, enam atau sembilan pasang. Nah, sembilan pasang, ya, sembilan dikali tiga ya, 18 pemenang, eh, 27 pemenang," ujarnya.