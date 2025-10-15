Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Andre Taulany Bantah Gosip yang Beredar di Media Sosial

Rabu, 15 Oktober 2025 – 14:34 WIB
Andre Taulany Bantah Gosip yang Beredar di Media Sosial - JPNN.COM
Andre Taulany. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian, Andre Taulany membantah gosip yang tengah beredar di media sosial.

Di tengah proses perceraian dari istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin, dia dirumorkan menjual rumahnya.

"Gosip," kata Andre Taulany di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Baca Juga:

Mantan vokalis Stinky itu mempertanyakan soal sumber rumor yang beredar di media sosial.

Andre Taulany bahkan mengaku tidak tahu soal rumah yang diperbincangkan.

"Tahu dari mana, saya saja enggak tahu, rumah saya itu, saya saja enggak tahu," tambah pengisi acara Lapor Pak itu.

Baca Juga:

Selain itu, Andre Taulany menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menjual rumah.

Oleh sebab itu, dia berharap masyarakat tidak percaya dengan gosip yang beredar.

Aktor sekaligus komedian, Andre Taulany membantah gosip yang tengah beredar di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Andre Taulany  Istri Andre Taulany  Erin Taulany  Andre Taulany cerai 
BERITA ANDRE TAULANY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp