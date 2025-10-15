Andre Taulany Bantah Gosip yang Beredar di Media Sosial

Rabu, 15 Oktober 2025 – 14:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian, Andre Taulany membantah gosip yang tengah beredar di media sosial.

Di tengah proses perceraian dari istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin, dia dirumorkan menjual rumahnya.

"Gosip," kata Andre Taulany di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Mantan vokalis Stinky itu mempertanyakan soal sumber rumor yang beredar di media sosial.

Andre Taulany bahkan mengaku tidak tahu soal rumah yang diperbincangkan.

"Tahu dari mana, saya saja enggak tahu, rumah saya itu, saya saja enggak tahu," tambah pengisi acara Lapor Pak itu.

Selain itu, Andre Taulany menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menjual rumah.

Oleh sebab itu, dia berharap masyarakat tidak percaya dengan gosip yang beredar.